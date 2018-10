La Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), grupo al que el fallecido Francisco A. Chevrés Rivera pertenecía, repudió hoy la manera en que se llevó a cabo la investigación de la desaparición del empleado de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y convocó a la ciudadanía a expresar su repudió en una manifestación mañana a las 11:30 a.m. frente al Cuartel General en Hato Rey.

“Repudiamos grandemente la manera en que la Policía, el Cuerpo de Investigación Criminal (CIC) de Vega Baja y la División de Patrullas de Carreteras de Bayamón trabajaron el caso de la desaparición y posterior muerte de nuestro compañero Francisco. Iremos mañana a partir de las 11:30 am, al Cuartel General en Hato Rey e invitamos a toda la ciudadanía a que nos acompañe a exigir que quienes no hicieron su trabajo sean removidos de sus puestos y se les haga responsable por no cumplir su deber” expresó Ángel Figueroa Jaramillo, presidente de la UTIER, en un comunicado de prensa.

Figueroa Jaramillo convocó a toda la matrícula de la UTIER y a la ciudadanía a mostrar su indignación por la manera en que se manejó este y otros casos policíacos, así como exigir que se cumplan los protocolos establecidos al momento de investigar la escena de un crimen.

“La manera en que la Policía está trabajando los casos criminales ha levantado bandera porque no están cumpliendo los protocolos, están alterando las escenas y dando versiones distintas sobre cómo ocurrieron los hechos. El caso de Francisco tiene cierta similitud al caso del abogado que fue encontrado muerto en Condado, primero dieron una versión y luego dijeron que se cayó de la azotea. La Policía no está haciendo su trabajo. Cómo es posible que nadie haya verificado todo el interior de la guagua, eso es inaceptable. Este nuevo modus operandi de la Policía al manejar escenas de crímenes es preocupante, insensible e irresponsable por parte de quienes se supone cumplan los protocolos para esclarecer casos como estos” recalcó.

El líder gremial expresó sus condolencias a la familia de Cheverés Rivera quien trabajaba en la oficina comercial de la AEE en Levittown, Toa Baja.