21 de agosto de 2025
89°bruma
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

A plena luz del día: le arrebatan bolso a mujer desde vehículo en marcha en Plaza Carolina

La víctima dijo que un hombre en un auto se le acercó y le arrebató el artículo de sus manos

21 de agosto de 2025 - 1:52 PM

En lo que va de año han ocurrido 29 asesinatos. (GFR Media)
La mujer dijo que en el interior del bolso llevaba su billetera, con documentos personales, identificaciones y una tarjeta de crédito de FirstBank. Además, llevaba un celular Samsung y $30 en efectivo.
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

Una mujer de 68 años fue víctima de un robo en la mañana del jueves mientras se disponía a abordar su vehículo en el estacionamiento del centro comercial Plaza Carolina, informó el Negociado de la Policía.

La querellante denunció que, a las 9:23 a.m., un hombre de tez negra, en un vehículo en movimiento, se le acercó y, sacando su mano, le arrebató una cartera tipo bolso. El hombre, indicó la fémina, se marchó del lugar sin causarle daño corporal.

La mujer dijo que en el interior del bolso llevaba su billetera, con documentos personales, identificaciones y una tarjeta de crédito de FirstBank. Además, llevaba un celular Samsung y $30 en efectivo.

El agente Gilberto López investigó la querella y dio conocimiento a la División de Robo del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina.

ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
