A plena luz del día: le arrebatan bolso a mujer desde vehículo en marcha en Plaza Carolina
La víctima dijo que un hombre en un auto se le acercó y le arrebató el artículo de sus manos
21 de agosto de 2025 - 1:52 PM
Una mujer de 68 años fue víctima de un robo en la mañana del jueves mientras se disponía a abordar su vehículo en el estacionamiento del centro comercial Plaza Carolina, informó el Negociado de la Policía.
La querellante denunció que, a las 9:23 a.m., un hombre de tez negra, en un vehículo en movimiento, se le acercó y, sacando su mano, le arrebató una cartera tipo bolso. El hombre, indicó la fémina, se marchó del lugar sin causarle daño corporal.
La mujer dijo que en el interior del bolso llevaba su billetera, con documentos personales, identificaciones y una tarjeta de crédito de FirstBank. Además, llevaba un celular Samsung y $30 en efectivo.
El agente Gilberto López investigó la querella y dio conocimiento a la División de Robo del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina.
