Accidente afecta el tránsito en el expreso PR-52 de Cayey a Salinas

Un accidente vehicular afectó el tránsito en la madrugada de este miércoles en el expreso PR-52 de Cayey hacia Salinas.

De acuerdo con la Policía, un auto chocó contra un camión eso de las 3:52 a.m., en el kilómetro 47.8.

“Al momento se reporta que el conductor del vehículo, un hombre de 55 años el cual resultó con lesiones leves, fue transportado un hospital del área en condición estable”, apuntó el comunicado policiaco.

“Se informa que un carril en dirección hacia Salinas permanecerá cerrado mientras culmina la pesquisa y remoción de los vehículos”, agregó.

Por su parte, el director del Negociado del Tránsito de la Policía, Elvis Zeno, explicó que el accidente sucedió cuando un paramédico que acaba de salir de trabajar se quedó dormido.