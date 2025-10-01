Accidente afecta el tránsito en el expreso PR-52 de Cayey a Salinas
La Policía informó que una persona resultó con heridas leves, mientras que un carril estaba cerrado
1 de octubre de 2025 - 6:24 AM
1 de octubre de 2025 - 6:24 AM
Un accidente vehicular afectó el tránsito en la madrugada de este miércoles en el expreso PR-52 de Cayey hacia Salinas.
De acuerdo con la Policía, un auto chocó contra un camión eso de las 3:52 a.m., en el kilómetro 47.8.
“Al momento se reporta que el conductor del vehículo, un hombre de 55 años el cual resultó con lesiones leves, fue transportado un hospital del área en condición estable”, apuntó el comunicado policiaco.
“Se informa que un carril en dirección hacia Salinas permanecerá cerrado mientras culmina la pesquisa y remoción de los vehículos”, agregó.
Por su parte, el director del Negociado del Tránsito de la Policía, Elvis Zeno, explicó que el accidente sucedió cuando un paramédico que acaba de salir de trabajar se quedó dormido.
Detalló que ya habían removido los vehículos, pero que el cierre de un carril se debía a que personal de Metropistas estaban en proceso de limpiar el aceite que se derramó sobre la vía.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: