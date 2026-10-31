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Accidente grave en Humacao: conductor sufre traumas tras volcarse en vehículo todoterreno

Según la Policía, el hombre de 57 años confrontó una falla en los frenos e impactó un talud

31 de octubre de 2026 - 3:01 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La víctima no sufrió daño físico. (GFR MEDIA)
Su condición de salud no fue precisada.
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Un hombre de 57 años sufrió heridas y traumas en la cabeza tras volcarse en un vehículo todoterreno que conducía durante la mañana de este sábado en el barrio Mabú, en Humacao.

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De acuerdo con la Policía, el accidente ocurrió en el camino Los Morenos, en el sector La Rolina, donde una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre un vehículo volcado.

Según la investigación preliminar, el hombre conducía un vehículo todoterreno de baja velocidad, marca Huansong, cuando supuestamente confrontó desperfectos mecánicos en el sistema de frenos.

La Policía indicó que el conductor perdió el control del volante e impactó un talud, lo que provocó que el vehículo se volcara.

El hombre fue atendido por personal de emergencias médicas y trasladado a una institución hospitalaria del área metropolitana para recibir tratamiento especializado. Su condición de salud no fue precisada.

El caso fue referido al agente Fermín de Jesús, de la División de Patrullas de Carreteras de Humacao, quien continuará con la pesquisa.

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