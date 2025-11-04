Opinión
4 de noviembre de 2025
86°nubes dispersas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Activan Alerta Amber tras la desaparición de una menor de 15 años en Toa Baja

El caso se reportó en la mañana de este martes, informó la Policía

4 de noviembre de 2025 - 11:03 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La Policía busca dar con el paradero de Paulina Michelle Hernández Nieves, quien fue vista por última vez el 3 de noviembre. (Suministrada)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

El superintendente de la Policía, Joseph González, activó este martes la Alerta Amber ante la desaparición de una menor identificada como Paulina Michelle Hernández Nieves, de 15 años, en Toa Baja.

RELACIONADAS

La Policía busca dar con el paradero de Hernández Nieves, quien fue vista por última vez el 3 de noviembre, en la calle Júpiter de la urbanización Toa Ville.

La menor fue reportada como desaparecida por su padre, Luis Hernández Nevares.

De acuerdo al informe preliminar, la menor fue descrita como de tez blanca, cabello castaño, ojos marrones, 5’00″ de estatura y alrededor de 130 libras de peso. Además, tiene un diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista (TEA) y posee brackets dentales.

Al momento de su desaparición, según la descripción provista, vestía traje de color fucsia y sandalias.

La Uniformada instó a las personas que tengan información sobre el paradero de la menor a que se comuniquen con la línea confidencial de la Policía al 787-343-2020 o al Sistema de Emergencias 9-1-1.

La notificación de la Alerta Amber no sustituye la investigación, ya originada por la Policía. Esta es solo una herramienta adicional en la búsqueda de una persona para identificar cualquier información adicional que pueda apoyar o aportar al trabajo que ya se encuentran realizando los agentes.

La Alerta Amber fue aprobada con el objetivo de pedir ayuda a los ciudadanos para dar con el paradero y proteger a un menor de edad, que haya sido secuestrado y cuya seguridad esté comprometida. Sin embargo, las circunstancias de la desaparición de esta joven, las cuales son parte de la investigación en curso, dieron pie para que el Panel de Alertas de la Policía de Puerto Rico, determinara activarla en este caso.

Yaritza Rivera Clemente
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura.
