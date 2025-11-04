Activan Alerta Amber tras la desaparición de una menor de 15 años en Toa Baja

El superintendente de la Policía, Joseph González, activó este martes la Alerta Amber ante la desaparición de una menor identificada como Paulina Michelle Hernández Nieves, de 15 años, en Toa Baja.

La Policía busca dar con el paradero de Hernández Nieves, quien fue vista por última vez el 3 de noviembre, en la calle Júpiter de la urbanización Toa Ville.

La menor fue reportada como desaparecida por su padre, Luis Hernández Nevares.

De acuerdo al informe preliminar, la menor fue descrita como de tez blanca, cabello castaño, ojos marrones, 5’00″ de estatura y alrededor de 130 libras de peso. Además, tiene un diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista (TEA) y posee brackets dentales.

Al momento de su desaparición, según la descripción provista, vestía traje de color fucsia y sandalias.

La Uniformada instó a las personas que tengan información sobre el paradero de la menor a que se comuniquen con la línea confidencial de la Policía al 787-343-2020 o al Sistema de Emergencias 9-1-1.

PUBLICIDAD

La notificación de la Alerta Amber no sustituye la investigación, ya originada por la Policía. Esta es solo una herramienta adicional en la búsqueda de una persona para identificar cualquier información adicional que pueda apoyar o aportar al trabajo que ya se encuentran realizando los agentes.