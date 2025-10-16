Adolescente de 15 años hiere a su padre con arma blanca en Hato Rey

Un adolescente de 15 años presuntamente hirió, con un arma blanca, a su padre en medio de un incidente intrafamiliar registrado en un apartamento del residencial Ernesto Ramos Antonini, en Hato Rey.

De acuerdo con el informe de la Policía, los hechos ocurrieron a la 1:00 p.m.

Tras el incidente, el perjudicado fue transportado a un centro hospitalario de San Juan, donde su condición fue descrita como estable.

Personal de la División de Violencia de Género y Asuntos Juveniles del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan está a cargo de la pesquisa.