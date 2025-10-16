Opinión
16 de octubre de 2025
88°lluvia ligera
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Adolescente de 15 años hiere a su padre con arma blanca en Hato Rey

Según las autoridades, el perjudicado se encuentra en condición estable

16 de octubre de 2025 - 3:49 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En lo que va de año han ocurrido 29 asesinatos. (GFR Media)
Personal de la División de Violencia de Género y Asuntos Juveniles del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan lideran la pesquisa.
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Un adolescente de 15 años presuntamente hirió, con un arma blanca, a su padre en medio de un incidente intrafamiliar registrado en un apartamento del residencial Ernesto Ramos Antonini, en Hato Rey.

RELACIONADAS

De acuerdo con el informe de la Policía, los hechos ocurrieron a la 1:00 p.m.

Tras el incidente, el perjudicado fue transportado a un centro hospitalario de San Juan, donde su condición fue descrita como estable.

Personal de la División de Violencia de Género y Asuntos Juveniles del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan está a cargo de la pesquisa.

Según la Uniformada, el caso será consultado con un Procurador de Menores para la posible presentación de faltas.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoHato ReyAgresiones
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
