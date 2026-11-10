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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Adulto mayor muere al caerle encima una rama mientras podaba un árbol en Las Piedras

El hombre sufrió heridas mortales en el incidente ocurrido en el barrio Quebrada Grande

10 de noviembre de 2026 - 12:28 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La víctima no sufrió daño físico. (GFR MEDIA)
El incidente ocurrió a las 8:51 de la mañana.
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Un adulto mayor murió este martes luego de que una rama le cayera encima mientras podaba un árbol en el sector La Pica del barrio Quebrada Grande, en Las Piedras, informó la Policía.

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Según el informe preliminar, el incidente desgraciado ocurrió a eso de las 8:51 a.m., cuando el perjudicado “se encontraba podando un árbol”. “Una rama cayó y provocó la caída del mismo, resultando con heridas que le ocasionaron la muerte”, indica el reporte policíaco.

El hombre fue identificado como Pedro Díaz Díaz, de 83 años.

La agente Elizabeth Morales, adscrita al distrito policiaco de Las Piedras, junto al fiscal de turno, está a cargo de la investigación.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoSeguridadCICLas Piedras
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Yaritza Rivera Clemente
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Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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