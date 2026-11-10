Adulto mayor muere al caerle encima una rama mientras podaba un árbol en Las Piedras

Un adulto mayor murió este martes luego de que una rama le cayera encima mientras podaba un árbol en el sector La Pica del barrio Quebrada Grande, en Las Piedras, informó la Policía.

Según el informe preliminar, el incidente desgraciado ocurrió a eso de las 8:51 a.m., cuando el perjudicado “se encontraba podando un árbol”. “Una rama cayó y provocó la caída del mismo, resultando con heridas que le ocasionaron la muerte”, indica el reporte policíaco.

El hombre fue identificado como Pedro Díaz Díaz, de 83 años.