La Administración federal para el Control de Drogas (DEA, en inglés) diligencia esta mañana varias órdenes de arresto contra ocho miembros de una organización criminal dedicada al lavado de dinero.

De acuerdo con el portavoz de la DEA en Puerto Rico, Tony Velázquez Vega, las intervenciones se están desarrollando en Aguadilla, Isabela, Caguas, Fajardo y San Juan.

“Tenemos un operativo contra una ganga dedicada al lavado de dinero. Le decimos ganga, pero son grupos que operaban desde esos pueblos. No obstante, como es lavado de dinero, no es lo mismo cuando tienes gangas dedicadas al narcotráfico, porque, en este caso, aunque operaban desde esos pueblos, no quiere decir que solo realizaban el lavado de dinero desde ahí”, explicó el funcionario a El Nuevo Día.

Agregó que la organización criminal “tiene tentáculos hasta Latinoamérica”.

Las autoridades brindarán más detalles a través de un comunicado de prensa que se compartirá más tarde durante esta mañana.