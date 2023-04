El Negociado Federal de Investigaciones (FBI) diligenció esta mañana una orden de allanamiento en una residencia ubicada en la avenida Manuel Fernández Juncos, intersección con la calle Estado, en el área de Miramar, en Santurce.

El Nuevo Día llegó a lugar y divisó a varios agentes frente a un salón de belleza, en cuyo piso superior ubica la residencia.

La portavoz de la agencia en Puerto Rico, Limary Cruz Rubio, explicó a este diario que la intervención fue para buscar evidencia que podría servir para esclarecer una investigación que está adelantada. Aunque no se ofrecieron detalles específicos sobre qué buscaban, este medio observó personal del Task Force contra explotación infantil y tráfico humano del FBI.

Un oficial identificado como miembro del "Task Force" contra explotación infantil y tráfico humano del FBI participa del allanamiento. (Alex Figueroa Cancel)

“Estamos ejecutando una orden de allanamiento en la mañana de hoy en una residencia en Miramar. Los allanamientos, por lo menos de la forma en la que nosotros trabajamos, son simplemente una búsqueda de información. Sí se hace cuando la investigación está bastante adelantada, pero no comentamos de la materia y el potencial sujeto de la investigación hasta que no se corrobore que la información que vamos a buscar, en efecto, esté ahí, porque pudiera no estarlo”, precisó.

PUBLICIDAD

Residencia allanada por el FBI en la mañana del 14 de abril de 2023. (Alex Figueroa Cancel)

“Estamos haciendo el trabajo investigativo, pero no emitiremos expresiones concluyentes en este momento, porque sería prematuro”, agregó.