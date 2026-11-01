Agreden a una persona con una silla de playa durante atraco en Carolina
Los perjudicados lograron escapar hasta un supermercado en Isla Verde para buscar ayuda
1 de noviembre de 2026 - 10:55 AM
1 de noviembre de 2026 - 10:55 AM
Las autoridades investigan un atraco contra dos personas, una de las cuales fue agredida con una silla de playa, durante la madrugada de este domingo en Punta Las Marías, en Carolina.
Según un informe de la Policía, mientras el querellante y un compañero se disponían a salir del lugar, fueron interceptados por tres hombres vestidos de negro que mediante amenazas e intimidación con un arma de fuego los despojaron de sus pertenencias.
Tras el incidente, se desató una pelea en la que una de las víctimas recibió un golpe en la cabeza con una silla de playa. Luego, logró escapar del lugar y buscar ayuda en el supermercado SuperMax de Isla Verde.
El perjudicado fue transportado a un hospital en condición estable.
El caso es investigado por la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina.
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