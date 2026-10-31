Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Avisos
Especiales
31 de octubre de 2026
85°Lluvias dispersas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Allanamiento en Humacao: ocupan “gran cantidad de marihuana” y arrestan a tres adultos

Un menor de 14 años también fue intervenido en medio de la orden de registro ejecutada en la vivienda

31 de octubre de 2026 - 8:46 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En lo que va de año han ocurrido 29 asesinatos. (GFR Media)
Al momento, no se habían informado las identidades de los adultos arrestados.
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Tres adultos fueron arrestados y un menor de 14 años fue intervenido por la Policía durante un allanamiento realizado en este sábado en una residencia del barrio Playa Punta Santiago, en Humacao.

RELACIONADAS

Según la información preliminar, agentes de la División de Drogas, junto con personal de la División de Arrestos e Inteligencia de Humacao, diligenciaron una orden de registro en la vivienda, ubicada en la calle Mero.

Durante el operativo, los agentes ocuparon lo que la Policía describió como una “gran cantidad de marihuana”, aunque las autoridades no precisaron cuánta.

Al momento, no se habían informado las identidades de los adultos arrestados ni otros detalles sobre la intervención.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoHumacaoDrogasAllanamientosArrestos
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 31 de octubre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: