Allanamiento en Humacao: ocupan “gran cantidad de marihuana” y arrestan a tres adultos

Tres adultos fueron arrestados y un menor de 14 años fue intervenido por la Policía durante un allanamiento realizado en este sábado en una residencia del barrio Playa Punta Santiago, en Humacao.

Según la información preliminar, agentes de la División de Drogas, junto con personal de la División de Arrestos e Inteligencia de Humacao, diligenciaron una orden de registro en la vivienda, ubicada en la calle Mero.

Durante el operativo, los agentes ocuparon lo que la Policía describió como una “gran cantidad de marihuana”, aunque las autoridades no precisaron cuánta.