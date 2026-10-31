Allanamiento en Humacao: ocupan “gran cantidad de marihuana” y arrestan a tres adultos
Un menor de 14 años también fue intervenido en medio de la orden de registro ejecutada en la vivienda
31 de octubre de 2026 - 8:46 AM
31 de octubre de 2026 - 8:46 AM
Tres adultos fueron arrestados y un menor de 14 años fue intervenido por la Policía durante un allanamiento realizado en este sábado en una residencia del barrio Playa Punta Santiago, en Humacao.
Según la información preliminar, agentes de la División de Drogas, junto con personal de la División de Arrestos e Inteligencia de Humacao, diligenciaron una orden de registro en la vivienda, ubicada en la calle Mero.
Durante el operativo, los agentes ocuparon lo que la Policía describió como una “gran cantidad de marihuana”, aunque las autoridades no precisaron cuánta.
Al momento, no se habían informado las identidades de los adultos arrestados ni otros detalles sobre la intervención.
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