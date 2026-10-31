Aparece en “buen estado” hombre de 67 años que fue reportado como desaparecido en Trujillo Alto

La Policía de Puerto Rico informó que se localizó en buen estado a Juan Ramón Betancourt Pérez, de 67 años, quien había sido reportado desaparecido luego de que se le perdiera el rastro el pasado 20 de octubre en Trujillo Alto.

La Coordinadora en Investigación de Personas Desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC) informó que el hombre fue encontrado, por lo que quedaron sin efecto las labores de búsqueda.

Betancourt Pérez había sido reportado desaparecido por su madre, Irene Pérez Betancourt, luego de que fuera visto por última vez al salir de su residencia, ubicada en la carretera PR-845, en el sector Hoyo 1 de Trujillo Alto.

Al momento de su desaparición, vestía una camisa gris, pantalón mahón largo, zapatos negros y medias negras.