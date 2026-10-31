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Aparece en “buen estado” hombre de 67 años que fue reportado como desaparecido en Trujillo Alto

Esto es lo más reciente en el caso de Juan Ramón Betancourt Pérez, informó la Policía

31 de octubre de 2026 - 11:44 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Juan Ramon Betancourt Pérez apareció en buen estado de salud. (Juan Ramon Betancourt Pérez)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

La Policía de Puerto Rico informó que se localizó en buen estado a Juan Ramón Betancourt Pérez, de 67 años, quien había sido reportado desaparecido luego de que se le perdiera el rastro el pasado 20 de octubre en Trujillo Alto.

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La Coordinadora en Investigación de Personas Desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC) informó que el hombre fue encontrado, por lo que quedaron sin efecto las labores de búsqueda.

Betancourt Pérez había sido reportado desaparecido por su madre, Irene Pérez Betancourt, luego de que fuera visto por última vez al salir de su residencia, ubicada en la carretera PR-845, en el sector Hoyo 1 de Trujillo Alto.

Al momento de su desaparición, vestía una camisa gris, pantalón mahón largo, zapatos negros y medias negras.

La Policía no ofreció detalles adicionales sobre las circunstancias de su localización.

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Breaking NewsTrujillo AltoPersona desaparecidaPolicía de Puerto RicoSeguridadCIC
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Yaritza Rivera Clemente
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Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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