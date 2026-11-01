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Arranca noviembre con un asesinato en Ponce: hombre muere baleado

El caso fue reportado mediante una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1

1 de noviembre de 2026 - 8:55 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El caso es investigado por el CIC de Ponce. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

La Policía investiga un asesinato reportado a las 10:05 de la noche del sábado en la calle Campos, de la barriada Bélgica, en Ponce.

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Según información preliminar, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a la Policía sobre disparos en el lugar, ubicado frente al negocio La Otra Esquina.

Al llegar, los agentes encontraron el cuerpo baleado y sin signos vitales de un hombre.

El occiso, que no ha sido identificado, fue descrito como de aproximadamente 45 años, tez blanca, estatura de 5 pies y 8 pulgadas y peso de aproximadamente 145 libras. Tenía ojos marrones, pelo negro, barba y bigote corto. Vestía pantalón largo color crema y calzado deportivo blanco y dorado. Además, tenía múltiples tatuajes en el área del rostro, el pecho, la espalda y los brazos.

En el lugar, un vehículo marca Chevrolet, modelo Spark, color gris, resultó con un impacto de bala en el cristal posterior.

“Al momento se continúa investigando las circunstancias que rodean este crimen”, informó la Policía.

La agente Karen Rivera, adscrita a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce, en unión con la fiscal Jennifer Ortiz Rivera, se hizo cargo de la investigación.

Nota: Corregí errores ortográficos y de puntuación, además de algunos detalles de concordancia y fluidez.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoPonceAsesinatos
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Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
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