Arrestan a joven que disparó contra policías municipales en Carolina

Una extensa persecución resultó en el arresto de un hombre en la madrugada de este lunes por disparar contra agentes de la Policía Municipal de Carolina.

El incidente comenzó a eso de la 1:20 a.m., en un tramo de la carretera PR-187, informó el comisionado de la Policía Municipal de Carolina, Rubén Moyeno.

Explicó que agentes municipales llevaban a cabo un “servicio”, por lo que estaban estacionados en la mencionada vía de rodaje.

Agregó que, en ese momento, “se inicia la persecución por varias calles y avenidas de Carolina”.

“En todo ese trayecto hubo un intercambio de disparos hasta que el individuo pierde el control en la avenida Campo Rico”, detalló Moyeno. “Ahí ocurre otro intercambio de disparos y entonces es que pueden poner a la persona bajo arresto”.

El oficial dijo que el detenido es un “joven” que ya fue identificado, pero que por el momento no revelarán su identidad. Sí dijo que no cuenta con expediente criminal.

Según el comisionado municipal, al momento desconocen por qué el sujeto disparó contra los agentes, pues “la persona no se ha expresado”.