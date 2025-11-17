Opinión
17 de noviembre de 2025
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Arrestan a joven que disparó contra policías municipales en Carolina

El individuo resultó herido de bala durante una persecución

17 de noviembre de 2025 - 7:27 AM

El incidente con los agentes de la Policía Municipal de Carolina comenzó a eso de la 1:20 a.m., en un tramo de la carretera PR-187 (Alex Figueroa Cancel)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Una extensa persecución resultó en el arresto de un hombre en la madrugada de este lunes por disparar contra agentes de la Policía Municipal de Carolina.

El incidente comenzó a eso de la 1:20 a.m., en un tramo de la carretera PR-187, informó el comisionado de la Policía Municipal de Carolina, Rubén Moyeno.

Explicó que agentes municipales llevaban a cabo un “servicio”, por lo que estaban estacionados en la mencionada vía de rodaje.

Agregó que, en ese momento, “se inicia la persecución por varias calles y avenidas de Carolina”.

“En todo ese trayecto hubo un intercambio de disparos hasta que el individuo pierde el control en la avenida Campo Rico”, detalló Moyeno. “Ahí ocurre otro intercambio de disparos y entonces es que pueden poner a la persona bajo arresto”.

El oficial dijo que el detenido es un “joven” que ya fue identificado, pero que por el momento no revelarán su identidad. Sí dijo que no cuenta con expediente criminal.

Según el comisionado municipal, al momento desconocen por qué el sujeto disparó contra los agentes, pues “la persona no se ha expresado”.

Por la investigación de la escena, la avenida estuvo cerrada hasta poco antes de las 7:00 de la mañana, cuando fue reabierta al tránsito.

Policía MunicipalCarolinaBreaking News
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
