Arrestan a un hombre que habría atropellado a varios peatones en Inglaterra: hay 7 heridos

LONDRES - La policía de la ciudad inglesa de Derby detuvo a un hombre sospechoso de intento de asesinato después de que un coche atropellara a varios peatones en el concurrido centro de la ciudad, enviando a siete personas a los hospitales.

Los agentes de la lucha antiterrorista estaban ayudando a la policía local en la investigación, una práctica habitual en este tipo de incidentes, según declaró el domingo en rueda de prensa la superintendente jefe Emma Aldred, de la Policía de Derbyshire.

“Me gustaría aclarar que esto no significa que el incidente esté siendo tratado actualmente como terrorismo”, dijo Aldred. La policía “mantiene la mente abierta” sobre el motivo, dijo.

El incidente ocurrió hacia las 21.30 (9:30 p.m.) horas del sábado en Friar Gate, un popular local nocturno del centro de Derby, ciudad de unos 275,000 habitantes situada al noreste de Birmingham.

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