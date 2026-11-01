Arrestan a un hombre y una mujer en Coamo con sustancias controladas y armas de fuego

Un hombre y una mujer fueron detenidos durante la tarde del sábado como parte de una orden de registro y allanamiento ejecutada en una residencia en el barrio Pulguillas en Coamo.

Según un informe de la Policía, dentro de la casa se encontró una copa que contenía en su interior varias bolsas con cocaína, picadura de marihuana, una balanza y dinero en efectivo.

También se ocuparon dos armas de fuego: una pistola marca Taurus de 9 milímetros, que figuraba como hurtada en el municipio de Coamo, y una pistola Glock de calibre .45 registrada a la mujer arrestada.

Además de esto se encontraron dos cargadores, 31 municiones calibre 9 milímetros y 19 municiones calibre .45.