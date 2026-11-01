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Arrestan a un hombre y una mujer en Coamo con sustancias controladas y armas de fuego

Dentro de la residencia encontraron marihuana, cocaína y dos pistolas

1 de noviembre de 2026 - 2:51 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La orden de registro y allanamiento fue expedida por la jueza Jenny M. Malavé Núñez, del Tribunal de Primera Instancia de Aibonito. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

Un hombre y una mujer fueron detenidos durante la tarde del sábado como parte de una orden de registro y allanamiento ejecutada en una residencia en el barrio Pulguillas en Coamo.

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Según un informe de la Policía, dentro de la casa se encontró una copa que contenía en su interior varias bolsas con cocaína, picadura de marihuana, una balanza y dinero en efectivo.

También se ocuparon dos armas de fuego: una pistola marca Taurus de 9 milímetros, que figuraba como hurtada en el municipio de Coamo, y una pistola Glock de calibre .45 registrada a la mujer arrestada.

Además de esto se encontraron dos cargadores, 31 municiones calibre 9 milímetros y 19 municiones calibre .45.

La orden de registro y allanamiento fue expedida por la jueza Jenny M. Malavé Núñez, del Tribunal de Primera Instancia de Aibonito.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoAllanamientosArmas de fuegoCoamo
ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
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