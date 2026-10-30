Arrestan a uno de los 10 más buscados en Ponce por caso de asesinato
La Policía también llevó a cabo dos detenciones tras allanamientos en Cayey
30 de octubre de 2026 - 12:56 PM
30 de octubre de 2026 - 12:56 PM
Un fugitivo sospechoso de varios asesinatos fue capturado en la mañana de hoy, viernes, en Ponce, informó la Policía.
El arrestado fue identificado como Joniel Doménech Torres, de 25 años.
El director de la División de Inteligencia y Arrestos, Joey Fontánez, informó que agentes del “Strike Force”, con el apoyo de alguaciles federales, lograron detenerlo en el residencial Perla del Caribe.
Allí también arrestaron a otro hombre después de que le ocuparan sustancias controladas.
Contra Domenech Torres pesaba una orden de arresto por su presunta participación en el asesinato de Omar Raúl Burgos Cintrón, de 48 años, reportado el pasado 24 de agosto, en el residencial Dr. Pila, en Ponce.
Según la investigación de las autoridades, el imputado presuntamente realizó varios disparos contra la víctima, ocasionándole la muerte en el lugar.
Por estos hechos, se le radicaron cargos en ausencia por asesinato en primer grado y violaciones a la Ley de Armas.
“Un tribunal expidió una orden de arresto con una fianza global de $1 millón”, indicó un informe de la Policía el pasado 21 de septiembre, cuando la agencia solicitó ayuda ciudadana para dar con su paradero.
Previamente, la Policía había solicitado ayuda para dar con esa misma persona, pero por cargos de armas y sustancias controladas.
Por otro lado, agentes de Inteligencia y Arrestos de la Policía diligenció dos órdenes de allanamiento en el residencial Brisas de Cayey.
Fontánez explicó que allí detuvieron a dos hombres, de 45 y 25 años, después de que encontraran marihuana y sobre $3,000 en uno de los apartamentos.
Además, ocuparon un vehículo para ser allanado ante la sospecha de que en el interior haya drogas y armas de fuego.
“Esto es parte de la investigación que se inició el viernes (pasado)”, dijo Fontánez, con relación a intervenciones simultáneas en tres residenciales de Cayey.
“La investigación responde a tiroteos en los tres residenciales (Brisas de Cayey, Luis Muñoz Morales y Jardines de Montellano). Ese carro que se ocupó también tiene que ver con los tiroteos”, afirmó.
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