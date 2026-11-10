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Arrestan en Connecticut a mujer que llevaba 12 años prófuga por fraude en Puerto Rico

Le habían fijado una fianza global de $1.7 millones

10 de noviembre de 2026 - 10:30 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La Policía indicó que Armenlinda Muñiz Vázquez había usado varias identidades diferentes durante los 12 años que estuvo prófuga. (Suministrada)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Una mujer que había estado prófuga por 12 años en Puerto Rico fue arrestada ayer, lunes, en la ciudad de Bridgeport, Connecticut.

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Según la Policía, la imputada fue identificada como Armenlinda Muñiz Vázquez, de 53 años, quien tenía residencia registrada en Moca.

El caso está a cargo de la División de Arrestos y Extradiciones del Negociado de Inteligencia y Arrestos, en colaboración la Oficina de Alguaciles de Estados Unidos.

Contra Muñiz Vázquez pesaban dos órdenes de arresto por fraude y falsificación, con una fianza global de $1.7 millones

De acuerdo con la Policía, durante más de una década “utilizaba varias identidades falsas. Durante el arresto se le ocuparon varias de ellas”.

“Se espera su extradición para proceso judicial”, agregó el informe policiaco.

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Breaking NewsPrófugoFugitivosConnecticutfraude
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