Arrestan en Lajas a hombre que habría disparado contra su pareja en San Germán

Las autoridades policíacas detuvieron en Lajas, en la mañana del jueves, a un hombre contra quien pesaba una orden de arresto por presuntamente disparar contra su expareja en San Germán.

Según información preliminar compartida por la Policía, Francisco Hernández Rodríguez fue detenido en una residencia localizada en la PR-316, kilómetro 1.6 del sector Los Lugo.

“Este fue arrestado por la División de Arrestos Especiales de Mayagüez en conjunto con varios agentes de operaciones tácticas y agentes del distrito”, lee el documento compartido por la Policía.

En el lugar del arresto se ocupó, además, una pistola Glock con tres cargadores, 114 balas y dos celulares.

“No hubo nadie herido”, destacó la Policía.

Hernández Rodríguez fue transportado a la comandancia de Mayagüez, donde permanece bajo custodia hasta que sea llevado ante el tribunal para concluir el debido proceso de ley.

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Contra el individuo pesaba una orden de arresto emitida por la jueza Margieanne Casiano Pérez luego de que, el domingo, supuestamente disparara contra su expareja desde el interior de un vehículo. La víctima está hospitalizada, pero estable.

Por esos hechos, se le radicaron cargos en ausencia el pasado martes, cuando se encontró causa por tentativa de asesinato y violación a la ley de armas. Además de esto, tenía una orden de arresto por violencia de género.