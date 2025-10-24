Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
24 de octubre de 2025
78°lluvia moderada
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Asesinan a dos personas en incidente registrado en Naguabo

Una tercera persona resultó herida en hechos reportados en la carretera PR-31, a la altura de la comunidad Río Blanco

24 de octubre de 2025 - 6:53 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Un doble asesinato y una persona herida fueron reportados esta tarde en hechos que son investigados por la Policia ocurridos en la comunidad Río Blanco, de Naguabo. (xavier.araujo@gfrmedia.com)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

Dos personas fueron asesinadas en la tarde de este viernes en un incidente registrado en la carretera PR-31, a la altura de la comunidad Río Blanco en Naguabo, confirmó la Policía.

RELACIONADAS

El inspector Jesús Cruz, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao, indicó a El Nuevo Día que una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 recibida a las 5:26 p.m. alertó sobre disparos y personas heridas en el lugar.

Los agentes que llegaron a la escena encontraron los cuerpos de dos hombres que fallecieron tras recibir heridas de proyectil de bala. También encontraron a una tercera persona que resultó herida.

De momento, la Policía no ofreció la identidad de las víctimas ni de la persona herida, y tampoco indicó su condición de salud.

“Nos dirigimos hacia el lugar, pero no tenemos detalles del suceso. Centro de Mando nos notificó sobre dos muertos y un herido en el lugar y vamos hacia allá a investigar”, resaltó el oficial.

Agentes de la División de Homicidios del CIC de Humacao, junto al fiscal de turno, están a cargo de la pesquisa.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoNaguaboAsesinatosCICDivisión de HomicidiosHeridosSistema de Emergencia 9-1-1
ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 24 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: