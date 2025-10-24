Asesinan a dos personas en incidente registrado en Naguabo

Dos personas fueron asesinadas en la tarde de este viernes en un incidente registrado en la carretera PR-31, a la altura de la comunidad Río Blanco en Naguabo, confirmó la Policía.

El inspector Jesús Cruz, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao, indicó a El Nuevo Día que una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 recibida a las 5:26 p.m. alertó sobre disparos y personas heridas en el lugar.

Los agentes que llegaron a la escena encontraron los cuerpos de dos hombres que fallecieron tras recibir heridas de proyectil de bala. También encontraron a una tercera persona que resultó herida.

De momento, la Policía no ofreció la identidad de las víctimas ni de la persona herida, y tampoco indicó su condición de salud.

“Nos dirigimos hacia el lugar, pero no tenemos detalles del suceso. Centro de Mando nos notificó sobre dos muertos y un herido en el lugar y vamos hacia allá a investigar”, resaltó el oficial.

