Asesinan a hombre en los predios de un condominio en Carolina
El sujeto, quien no ha sido identificado, resultó herido de bala y falleció en la escena
11 de diciembre de 2025 - 2:28 PM
11 de diciembre de 2025 - 2:28 PM
Un hombre fue asesinado, en la tarde del jueves, en los predios del condominio Altos de Escorial, en Carolina, informó la Policía.
De acuerdo con el informe preliminar de la Uniformada, el sujeto, quien no ha sido identificado, resultó herido de bala y falleció en la escena a causa de las heridas recibidas.
De momento, se desconocen las circunstancias que rodean los hechos.
Personal de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina se harán cargo de la investigación junto al fiscal de turno.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: