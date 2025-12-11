Asesinan a hombre en los predios de un condominio en Carolina

Un hombre fue asesinado, en la tarde del jueves, en los predios del condominio Altos de Escorial, en Carolina, informó la Policía.

De acuerdo con el informe preliminar de la Uniformada, el sujeto, quien no ha sido identificado, resultó herido de bala y falleció en la escena a causa de las heridas recibidas.

De momento, se desconocen las circunstancias que rodean los hechos.