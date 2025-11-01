Opinión
1 de noviembre de 2025
78°lluvia fuerte
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Asesinan a joven de 24 años en los predios de un negocio en Lajas

Tras el incidente, que se encuentra bajo investigación, se levantaron ocho casquillos de bala en la escena, informó la Policía

1 de noviembre de 2025 - 9:01 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Investigación de una escena del crimen. (ELNUEVODIA.COM)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Un hombre fue asesinado a tiros y otro resultó gravemente herido la noche del viernes en los predios del negocio La Palmita Sport Bar, en el kilómetro 5.6 de la carretera 101 en Lajas, informó la Policía.

El occiso fue identificado como Daniel Morales González, de 24 años, quien sufrió múltiples heridas de bala en distintas partes del cuerpo.

Paramédicos que llegaron al lugar confirmaron que no presentaba signos vitales. Según las autoridades, Morales González no tenía expediente criminal.

Otro hombre, de 75 años, recibió tres heridas de bala y fue trasladado en condición crítica a un hospital cercano, donde permanece recluido.

El agente Julio Rosario, de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Mayagüez se hizo cargo de la pesquisa, junto a la fiscal Meileen Ramos. Además, el agente Luis Nazario, de la División de Servicios Técnicos, trabajó la escena y tomó 84 fotos y se levantaron 8 casquillos de bala.

ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
