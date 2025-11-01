Asesinan a joven de 24 años en los predios de un negocio en Lajas

Un hombre fue asesinado a tiros y otro resultó gravemente herido la noche del viernes en los predios del negocio La Palmita Sport Bar, en el kilómetro 5.6 de la carretera 101 en Lajas, informó la Policía.

El occiso fue identificado como Daniel Morales González, de 24 años, quien sufrió múltiples heridas de bala en distintas partes del cuerpo.

Paramédicos que llegaron al lugar confirmaron que no presentaba signos vitales. Según las autoridades, Morales González no tenía expediente criminal.

Otro hombre, de 75 años, recibió tres heridas de bala y fue trasladado en condición crítica a un hospital cercano, donde permanece recluido.