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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Asesinan a tiros a hombre frente a establecimiento comercial en Ponce

La víctima no ha sido identificado

29 de octubre de 2026 - 4:26 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La balacera se reportó a eso de la 1:20 p.m. en el negocio Forty Café. (Archivo/GFR)
El hombre, que no ha sido identificado, fue transportado a una institución médica para recibir asistencia, pero falleció.
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Un hombre murió en la tarde del viernes tras ser baleado frente a un establecimiento que no fue precisado por las autoridades, en la intersección de las calles Reina y Miramar, en Ponce, informó la Policía.

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Según el informe preliminar, el incidente se reportó a las 2:19 p.m., cuando se alertó a las autoridades sobre un hombre herido de bala.

Posteriormente, el hombre, que no ha sido identificado, fue transportado a una institución médica para recibir asistencia, pero falleció.

El caso está a cargo de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoSeguridadPonceAsesinatosCICDivisión de Homicidios
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Yaritza Rivera Clemente
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Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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