Asesinan a tiros a hombre frente a establecimiento comercial en Ponce
La víctima no ha sido identificado
29 de octubre de 2026 - 4:26 PM
29 de octubre de 2026 - 4:26 PM
Un hombre murió en la tarde del viernes tras ser baleado frente a un establecimiento que no fue precisado por las autoridades, en la intersección de las calles Reina y Miramar, en Ponce, informó la Policía.
Según el informe preliminar, el incidente se reportó a las 2:19 p.m., cuando se alertó a las autoridades sobre un hombre herido de bala.
Posteriormente, el hombre, que no ha sido identificado, fue transportado a una institución médica para recibir asistencia, pero falleció.
El caso está a cargo de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce.
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