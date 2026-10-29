Asesinan a tiros a hombre frente a establecimiento comercial en Ponce

Un hombre murió en la tarde del viernes tras ser baleado frente a un establecimiento que no fue precisado por las autoridades, en la intersección de las calles Reina y Miramar, en Ponce, informó la Policía.

Según el informe preliminar, el incidente se reportó a las 2:19 p.m., cuando se alertó a las autoridades sobre un hombre herido de bala.

Posteriormente, el hombre, que no ha sido identificado, fue transportado a una institución médica para recibir asistencia, pero falleció.