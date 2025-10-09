Opinión
Suscriptores
9 de octubre de 2025
86°nubes dispersas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Asesinan a tiros a un hombre cerca de estación del Tren Urbano en San Juan

La carretera PR-21 se encuentra cerrada como parte de la pesquisa, lo que podría ocasionar congestión vehicular

9 de octubre de 2025 - 8:22 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El crimen se reportó en la mañana de este jueves. (Alex Figueroa Cancel)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Un hombre fue asesinado a las 7:20 a.m. de este jueves en la carretera PR-21, cerca de la estación del Tren Urbano de la avenida Martínez Nadal, jurisdicción de Puerto Nuevo, San Juan, informó la Policía.

Según el informe preliminar, una llamada telefónica alertó a las autoridades sobre una situación sospechosa. Al llegar al lugar, agentes de la Policía Municipal encontraron en un pastizal el cuerpo de un hombre con aparentes heridas de bala.

Personal adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, en conjunto con el fiscal de turno, se dirigen a la escena.

La Policía informó que la carretera PR-21 se encuentra cerrada como parte de la pesquisa, lo que podría ocasionar congestión vehicular. Por esta razón, se recomienda a los conductores tomar rutas alternas.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoSeguridadCICSan JuanExpreso Martínez Nadal
