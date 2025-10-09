Asesinan a tiros a un hombre cerca de estación del Tren Urbano en San Juan

Un hombre fue asesinado a las 7:20 a.m. de este jueves en la carretera PR-21, cerca de la estación del Tren Urbano de la avenida Martínez Nadal, jurisdicción de Puerto Nuevo, San Juan, informó la Policía.

Según el informe preliminar, una llamada telefónica alertó a las autoridades sobre una situación sospechosa. Al llegar al lugar, agentes de la Policía Municipal encontraron en un pastizal el cuerpo de un hombre con aparentes heridas de bala.

Personal adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, en conjunto con el fiscal de turno, se dirigen a la escena.