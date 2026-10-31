Asesinan a tiros a un hombre en una calle de Santa Isabel

Un hombre fue asesinado a tiros en la madrugada de este sábado en la calle Modesto Vélez, en Santa Isabel, informó la Policía.

Según el informe preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre una persona herida de bala a eso de las 12:38 a.m.

Al llegar al lugar, los agentes del Distrito de Santa Isabel encontraron al hombre, quien no ha sido identificado, en el suelo, con heridas de bala y sin signos vitales.

La Policía describió al occiso como un hombre de tez trigueña, con una estatura de cinco pies y seis pulgadas (5′6″) y con un peso aproximado de 200 libras.

Vestía una camisa polo negra, un mahón largo azul y calzado deportivo negro.

Las circunstancias del crimen permanecen bajo investigación.