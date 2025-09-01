Asesinan a tiros a un hombre frente a una casa en Santurce
1 de septiembre de 2025 - 6:15 AM
Un hombre fue asesinado en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la madrugada de este lunes en Santurce.
Los hechos fueron reportados a eso de las 12:10 a.m., frente a una residencia, en la calle Carrión Maduro.
Según la información preliminar, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a la uniformada sobre la situación.
“Al llegar los agentes a la escena, encontraron un hombre el cual no ha sido identificado con varias heridas de bala en su cuerpo”, agregó el comunicado policiaco.
El perjudicado fue transportado por paramédicos a la sala de emergencias de un hospital del área para ser atendido por el doctor de turno, quien certificó la ausencia de signos vitales.
El agente José González, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, y la fiscal Ivette Nieves, se hicieron cargo de la pesquisa.
Hasta este domingo, la Policía había reportado 301 asesinatos en lo que va de este año, 48 menos que los 349 casos registrados para la misma fecha en el 2024.
