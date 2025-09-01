Asesinan a tiros a un hombre frente a una casa en Santurce

Un hombre fue asesinado en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la madrugada de este lunes en Santurce.

Los hechos fueron reportados a eso de las 12:10 a.m., frente a una residencia, en la calle Carrión Maduro.

Según la información preliminar, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a la uniformada sobre la situación.

“Al llegar los agentes a la escena, encontraron un hombre el cual no ha sido identificado con varias heridas de bala en su cuerpo”, agregó el comunicado policiaco.

El perjudicado fue transportado por paramédicos a la sala de emergencias de un hospital del área para ser atendido por el doctor de turno, quien certificó la ausencia de signos vitales.

El agente José González, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, y la fiscal Ivette Nieves, se hicieron cargo de la pesquisa.

