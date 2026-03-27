Asesinan a un hombre detrás del edificio de un residencial en Carolina

Un hombre fue asesinado en la noche del jueves en la parte posterior del edificio 7 del residencial El Faro, en Carolina.

El informe preliminar de la Policía sostiene que una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 notificando sobre disparos en el lugar.

Al llegar, los oficiales encontraron el cuerpo de un hombre con múltiples heridas de bala y sin signos vitales.

El occiso no ha sido identificado por las autoridades. Sin embargo, fue descrito como un hombre de entre 25 a 35 años de edad, de tez trigueña, ojos marrones, cabello negro, barba, con una estatura de cinco pies y ocho pulgadas (5’8″) y con un peso estimado de 230 libras.

Al momento de los hechos, vestía un abrigo, pantalón mahón largo y tenis deportivos, todo de color negro.