Asesinan a un hombre detrás del edificio de un residencial en Carolina
El occiso no ha sido identificado por las autoridades, pero fue descrito como un sujeto de entre 25 a 35 años
27 de marzo de 2026 - 7:44 AM
27 de marzo de 2026 - 7:44 AM
Un hombre fue asesinado en la noche del jueves en la parte posterior del edificio 7 del residencial El Faro, en Carolina.
El informe preliminar de la Policía sostiene que una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 notificando sobre disparos en el lugar.
Al llegar, los oficiales encontraron el cuerpo de un hombre con múltiples heridas de bala y sin signos vitales.
El occiso no ha sido identificado por las autoridades. Sin embargo, fue descrito como un hombre de entre 25 a 35 años de edad, de tez trigueña, ojos marrones, cabello negro, barba, con una estatura de cinco pies y ocho pulgadas (5’8″) y con un peso estimado de 230 libras.
Al momento de los hechos, vestía un abrigo, pantalón mahón largo y tenis deportivos, todo de color negro.
Personal de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina se hicieron cargo de la investigación, en unión al fiscal de turno.
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