Un hombre fue asesinado a tiros esta madrugada en el residencial Villa Evangelina en Manatí, reportó la Policía.

De acuerdo con las autoridades, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre una persona herida de bala a eso de las 5:21 a.m. en el Edificio C del complejo de vivienda pública. Al llegar los agentes, localizaron el cuerpo de un individuo, que no ha sido identificado, con varios impactos de bala.

La pesquisa está a cargo del agente Ismael Ferrer Vargas, adscrito a la División de Homicidio del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Arecibo, y de la fiscal Evelyn Trinidad.

Según las estadísticas de la Uniformada, en lo que va de año se han reportado 231 asesinatos, ocho más que en 2020 a esta misma fecha cuando se habían registrado 223 muertes violentas.