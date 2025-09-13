Opinión
13 de septiembre de 2025
82°tormenta
Seguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Asesinan a un hombre en la marquesina de una residencia en Aguas Buenas

El occiso no ha sido identificado

13 de septiembre de 2025 - 4:03 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El crimen se reportó en la tarde del sábado. (Alex Figueroa Cancel)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking News

Un hombre fue asesinado en la tarde de este sábado en una residencia ubicada en el kilómetro 22.7 de la carretera 173 en Aguas Buenas, confirmó la Policía.

Según el informe preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1, recibida a las 3:04 p.m., alertó sobre disparos. Al llegar a la escena, los agentes encontraron un cuerpo en la marquesina de una residencia.

De momento, el occiso no ha sido identificado y se desconoce el móvil de los hechos.

Agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas, en unión al fiscal de turno y a personal del Instituto de Ciencias Forenses (ICF), están a cargo de la pesquisa.

Pendientes a elnuevodia.com para la actualización de esta historia

Tags
Breaking News, Policía de Puerto Rico, Seguridad, CIC, Aguas Buenas
ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
