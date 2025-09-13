Asesinan a un hombre en la marquesina de una residencia en Aguas Buenas
El occiso no ha sido identificado
13 de septiembre de 2025 - 4:03 PM
Un hombre fue asesinado en la tarde de este sábado en una residencia ubicada en el kilómetro 22.7 de la carretera 173 en Aguas Buenas, confirmó la Policía.
Según el informe preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1, recibida a las 3:04 p.m., alertó sobre disparos. Al llegar a la escena, los agentes encontraron un cuerpo en la marquesina de una residencia.
De momento, el occiso no ha sido identificado y se desconoce el móvil de los hechos.
Agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas, en unión al fiscal de turno y a personal del Instituto de Ciencias Forenses (ICF), están a cargo de la pesquisa.
