Asesinan a un hombre en un incidente reportado en Juana Díaz

Un hombre fue asesinado en la mañana de este viernes en hechos ocurridos en la carretera 535, del barrio Río Cañas Abajo, en Juana Díaz.

El informe preliminar de la Policía sostiene que una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre una persona herida de bala.

Al llegar los agentes a la escena, encontraron sobre el pavimento el cuerpo baleado de un hombre, quien no ha sido identificado.

De momento, se desconocen las circunstancias que rodean los hechos.