Un hombre fue asesinado en la noche de hoy, viernes, y otras tres personas recibieron heridas de bala en medio de un tiroteo registrado en una residencia de la calle 21 de la urbanización Monte Verde de San Isidro, Canóvanas, confirmó el Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina.

La inspectora Mabel Oliveras, directora del CIC de Carolina explicó a El Nuevo Día que los agentes que respondieron a la escena encontraron el cuerpo de un hombre, cuyo nombre y edad no fueron revelados, que falleció tras ser alcanzado por múltiples proyectiles de bala en la parte posterior de la residencia, cerca de una piscina.

La oficial añadió que otras tres personas también recibieron heridas de bala y fueron transportadas a un hospital de la zona. De momento se desconoce la condición de salud de los heridos. Oliveras añadió que, al parecer, un grupo de personas compartía en la casa cuando uno o varios desconocidos llegaron y abrieron fuego.

“Tenemos un hombre, residente en el área, que falleció en la escena y otras tres personas que recibieron heridas de bala. Aparentemente este grupo de personas estaban compartiendo cuando ocurrió el ataque. La investigación está comenzando, así que no contamos, en estos momentos, con un móvil preliminar”, resaltó Oliveras vía telefónica.

“Estas personas, al parecer, estaban compartiendo y no sabemos si uno o varios sujetos entraron (a la residencia). No tenemos visuales, no tenemos nada concreto en estos momentos”, añadió la oficial.

La directora del CIC de Carolina dijo que personal del Instituto de Ciencias Forenses (ICF) recuperó casquillos de armas cortas, como pistolas, y de armas largas como rifles. Oliveras añadió que no descartan que el ataque fuese perpetrado por más de una persona.

Personal de la División de Homicidios del CIC de Carolina está a cargo de la investigación.