Asesinan a una mujer en incidente registrado en residencial de Coamo

Una mujer de 33 años fue asesinada en un incidente registrado en la noche de este miércoles en el estacionamiento cerca del edificio 12 del residencial Las Palmas en Coamo, confirmó el Negociado de la Policía.

El capitán Juan Bautista, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aibonito, indicó a El Nuevo Día que la pesquisa apenas comenzó.

“El cuerpo de la mujer fue encontrado cerca del área del estacionamiento del edificio 12 del residencial”, sostuvo el oficial vía telefónica.

Bautista añadió que, de momento, el CIC no puede indicar si se trata de un feminicidio, pues la investigación recién inició.

El director del CIC de Aibonito sostuvo que el incidente violento fue reportado mediante una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1.