Suscriptores
21 de agosto de 2025
81°nubes rotas
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Asesinan a una mujer en incidente registrado en residencial de Coamo

La víctima falleció en la escena tras recibir múltiples heridas de proyectil de bala

21 de agosto de 2025 - 10:30 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La pesquisa está a cargo de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aibonito. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

Una mujer de 33 años fue asesinada en un incidente registrado en la noche de este miércoles en el estacionamiento cerca del edificio 12 del residencial Las Palmas en Coamo, confirmó el Negociado de la Policía.

El capitán Juan Bautista, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aibonito, indicó a El Nuevo Día que la pesquisa apenas comenzó.

“El cuerpo de la mujer fue encontrado cerca del área del estacionamiento del edificio 12 del residencial”, sostuvo el oficial vía telefónica.

Bautista añadió que, de momento, el CIC no puede indicar si se trata de un feminicidio, pues la investigación recién inició.

El director del CIC de Aibonito sostuvo que el incidente violento fue reportado mediante una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1.

Pendientes a elnuevodia.com para la actualización de esta historia

Richard I. Colón Badillo
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas.
