Una mujer de 37 años fue asesinada por un hombre que luego se quitó la vida en la noche de este jueves, en Toa Baja, informó la Policía.

Los hechos fueron reportados a eso de las 11:30 de la noche, en el negocio Tu Ruta en la PR-867, en el barrio Ingenio, en Toa Baja.

De acuerdo con la información preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a la policía sobre personas heridas de bala.

Al llegar al lugar, la Policía se encontró en el interior del negocio el cuerpo de una mujer identificada como Maraida Rivera Emerson, residente de Toa Baja, con una herida de bala en el área de la cabeza que le ocasionó la muerte”.

“Relacionado a los hechos, el agresor identificado como Manuel Maldonado Marrero, de 38 años y residente en Toa Baja, luego de cometer los hechos, se privó de la vida en el lugar”, indica el informe policiaco.

PUBLICIDAD

Por su parte, el comisionado de la Policía, Antonio López Figueroa, dijo que la víctima y el agresor llevaban un año y medio de relación de pareja.

“Este individuo, de la nada, va donde ella y le hace un disparo, y luego se priva de la vida”, sostuvo el oficial en entrevista radial con WKAQ 580. “No tiene antecedentes penales, no había casos previos de violencia doméstica. Tenía licencia de armas, pero los que andaban con él no se explican esta situación”.

“Es algo lamentable, de verdad”, agregó. “Aunque se privó de la vida, seguimos investigando para saber por qué pasar esta situación y que ayude con otros casos”.

El agente David Gómez, bajo la supervisión del sargento Julio Figueroa, ambos adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón, junto a la fiscal Daniela Mejías, se hicieron cargo de la investigación.

La Policía informó que este caso es el segundo feminicidio en lo que va de este año 2024. La Uniformada no registró con esa clasificación el asesinato de una mujer en Ciales, que es investigado con un ángulo de narcotráfico como móvil del crimen.

---

Tanto la Policía como la Oficina de la Procuradora de la Mujer tienen herramientas para atender, confidencialmente, cualquier señalamiento o querella sobre un patrón de abuso, maltrato o situación por violencia de género. Si eres o conoces de una persona que atraviesa un patrón similar puedes comunicarte con la Policía al (787) 792-6734 o (787) 343-2020, así como con la Oficina de la Procuradora de la Mujer al (787) 722-2977.