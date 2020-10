Las autoridades esperan por el Departamento de Educación para comenzar una investigación formal sobre acercamientos sospechosos e inapropiados a estudiantes a través de la plataforma usada para las clases a distancia.

Así lo informó el teniente Luis Maldonado, director de la División de Crímenes Cibernéticos del Negociado de la Policía.

“Hubo querellas por varias situaciones”, dijo Maldonado a El Nuevo Día. “El Departamento de Educación está trabajando con eso. Tenemos que esperar a que ellos culminen su proceso”.

Por su parte, la Oficina de Investigaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE-HSI) indicó que ha recibido referidos sobre la situación.

“Nosotros nos hemos comunicado con la oficina de seguridad del Departamento de Educación y, sí, recocemos que eso está sucediendo, y nos hemos reunido en varias ocasiones con ellos”, dijo el portavoz de ICE-HSI, Iván Ortiz, a WAPA TV.

PUBLICIDAD

Desde que comenzó este semestre, ante la emergencia causada por el COVID-19, las escuelas han permanecido cerradas para estudiantes.

Los alumnos del sistema público de enseñanza se han mantenido tomando las clases a distancia a través de la plataforma Teams, de Microsoft.

A finales de la semana pasada, madres de estudiantes denunciaron públicamente que sus hijos habían recibido acercamientos inapropiados a través de Teams.

“Cuando la nena me da la tableta nerviosa, y dice que le preguntaron si quería ser su novia por fotos. Cuando pasa eso, sigo pensando que era uno de sus amiguitos. Cuando ella me enseña, que yo veo la tableta, empiezo a ver palabras obscenas”, dijo Yahaira Rodríguez a WAPA TV, sobre el incidente que sufrió su hija de 9 años, el pasado miércoles cuando tomaba una clase de Educación Física.

“Yo dije, pero qué es esto, cómo es posible, en medio de la clase. Empecé a pensar un montón de cosas: la nena está expuesta, tantas cosas que están pasando, si saben cómo ella se llama, si están accesando a esta plataforma, pueden saber hasta dónde está localizada”, agregó.

A diferencia de estos mensajes escritos, a los hijos de 12 y 9 años recibieron video-llamadas de un número desconocido.

“Entran unas llamadas a las computadoras de los dos nenes a la misma vez. Siguen insistiendo, insistiendo, y me da con coger una de las llamadas, ya que habían dicho que un número de esos pertenecía al Departamento de Educación”, relató Karina Rosado a WAPA TV.

PUBLICIDAD

“Cuando contesto solamente puedo ver un recuadro negro, pero la persona me estaba viendo a mí. Me preguntó si yo era la madre del menor, que si él era mi hijo y qué edad tenía”, agregó. “Si yo me acerco y estoy pendiente no llaman... lo que me hace pensar que la persona está pendiente y si yo estoy con el nene o con la nena (no llaman), que quieren ver los nenes solos”.

Cuando ambas madres fueron a someter querellas, se percataron de que otras personas ya habían sometido denuncias al respecto, mientras que el número desde el que les llamaron ya había sido reportado a la Policía.

Rosado dijo que recibió mensajes sobre situaciones similares reportadas en Ponce y Aguadilla, pero que no les habían querido tomar las querellas porque no tenían evidencia de que estaba sucediendo algo.

En su cuenta de Twitter, el DE publicó un comunicado en el que indica que la Oficina de Sistemas de Información y Apoyo Tecnológico a la Docencia (OSIATD) investigaba problemas con interrupciones en el servicio, mientras que los estudiantes podían recibir alguna llamada de parte de maestro o director.

Añade que los números asignados al Microsoft TEAMS del DE para miescuela.pr son 787-291-9294 y 787-952-4046. Este último es muy parecido al denunciado por Rosado a las autoridades en la llamada sospechosa: 787-952-0946.

“Como regla general de seguridad, ningún usuario debería aceptar o participar de las conferencias si no conoce el organizador de la llamada”, indica el comunicado del DE.

PUBLICIDAD

“En ningún momento deberá compartir su usuario y contraseña”, agrega. “Se recomienda que tampoco se comparta la información de la clase virtual a otras personas que no pertenezcan a su salón de clases”.

El comunicado no indica, sin embargo, que estén investigando denuncias sobre las que alegan las madres de los estudiantes afectados.

Se limita a indicar que “si usted está recibiendo llamadas que considera sospechosas debe reportarlo de inmediato. Escribiendo a: [email protected]”, señaló el DE.

Aunque no lo haya indicado públicamente, el DE sí está investigando las alegaciones, según el director de la División de Delitos Cibernéticos. El teniente añadió que, aunque reciban las querellas, no pueden tomar acción hasta que conozcan los hallazgos del DE.

“Con TEAMS, esas aplicaciones vienen abiertas y ellos (DE) hace los ajustes. Lo que trascendió es que descubrieron una vulnerabilidad”, dijo Maldonado.

Agregó que “TEAMS es de Microsoft y hay un contrato (del DE) con ellos, así que el personal de ambos tiene que ver lo que está sucediendo”.

“Nosotros tenemos que esperar que ellos nos notifiquen. Entonces entramos a ver los resultados de sus hallazgos”, abundó.

No obstante, advirtió que “los crímenes cibernéticos son mundiales y puede ser cualquier persona desde cualquier parte del mundo que encontró la vulnerabilidad”.

“La gente de sistemas (de información) del DE está trabajando con la compañía (Microsoft). Si ellos nos informan una violación de alguien que está en nuestra jurisdicción, podemos procesarlo por el Código Penal o puede ser atendido a nivel federal”, afirmó.

Según Ortiz, en ICE-HSI “sí, lo estamos tomando de forma seria, todas estos referidos que estamos recibiendo, se están investigando, y quiero darle la seguridad a los padres, que sé que tienen que estar preocupados, que las autoridades concernidas están trabajando el problema y si tenemos algún perpetrador le estaríamos radicando cargos”.