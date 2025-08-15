Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
15 de agosto de 2025
85°ligeramente nublado
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Autoridades identifican al sospechoso de asesinar al turista Kevin Mares en La Perla

De momento, el sujeto no ha sido arrestado

15 de agosto de 2025 - 8:50 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
De acuerdo con la Policía, un tiroteo se desató en medio de la multitud de personas que estaban frente a un negocio en La Perla, donde murió Mares y resultaron heridas otras dos personas. (GoFundMe)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

La Policía confirmó este viernes que tiene identificado al sospechoso de asesinar al turista Kevin Mares, de 25 años y residente del condado de Queens, Nueva York, en un incidente reportado en la barriada La Perla.

RELACIONADAS

De momento, el sospechoso no ha sido arrestado.

No obstante, el caso se presentaría esta tarde en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan.

Pendientes a elnuevodia.com para la ampliación de esta noticia en desarrollo.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoSeguridadCICSan JuanAsesinatosLa Perla
ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 15 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: