Se adhiere a los criterios de The Trust Project
Autoridades identifican al sospechoso de asesinar al turista Kevin Mares en La Perla
De momento, el sujeto no ha sido arrestado
15 de agosto de 2025 - 8:50 AM
15 de agosto de 2025 - 8:50 AM
La Policía confirmó este viernes que tiene identificado al sospechoso de asesinar al turista Kevin Mares, de 25 años y residente del condado de Queens, Nueva York, en un incidente reportado en la barriada La Perla.
De momento, el sospechoso no ha sido arrestado.
No obstante, el caso se presentaría esta tarde en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan.
Pendientes a elnuevodia.com para la ampliación de esta noticia en desarrollo.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: