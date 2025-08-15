Autoridades identifican al sospechoso de asesinar al turista Kevin Mares en La Perla

La Policía confirmó este viernes que tiene identificado al sospechoso de asesinar al turista Kevin Mares, de 25 años y residente del condado de Queens, Nueva York, en un incidente reportado en la barriada La Perla.

De momento, el sospechoso no ha sido arrestado.

No obstante, el caso se presentaría esta tarde en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan.