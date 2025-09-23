Balacera deja un hombre muerto y otro herido en Ponce

Un hombre fue asesinado y otro resultó herido en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la mañana de este martes, en Ponce.

El crimen fue reportado a eso de las 6:13 a.m., en la intersección de la calle Protestante con la calle Nueva Atenas.

Según el informe preliminar, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1, alertó a la Uniformada.

Al llegar los agentes y paramédicos a la escena, “encontraron dos hombres con heridas de bala”, indicó el comunicado policiaco.

“Uno de ellos falleció en la escena, mientras que el otro fue transportado a un hospital del área, y al momento se desconoce su condición”, agregó.

Agentes adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce, en unión al fiscal de turno se dirigen al lugar para hacerse cargo del caso.