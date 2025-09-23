Balacera deja un hombre muerto y otro herido en Ponce
El crimen se reportó temprano en la mañana de este martes
23 de septiembre de 2025 - 7:08 AM
Un hombre fue asesinado y otro resultó herido en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la mañana de este martes, en Ponce.
El crimen fue reportado a eso de las 6:13 a.m., en la intersección de la calle Protestante con la calle Nueva Atenas.
Según el informe preliminar, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1, alertó a la Uniformada.
Al llegar los agentes y paramédicos a la escena, “encontraron dos hombres con heridas de bala”, indicó el comunicado policiaco.
“Uno de ellos falleció en la escena, mientras que el otro fue transportado a un hospital del área, y al momento se desconoce su condición”, agregó.
Agentes adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce, en unión al fiscal de turno se dirigen al lugar para hacerse cargo del caso.
Hasta este lunes, la Policía había reportado 325 asesinatos en lo que va de este año, 39 menos que los 364 registrados a la misma fecha en el 2024.
