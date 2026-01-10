Opinión
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Bomberos controlan incendio que afectó a tres vehículos cerca de La Placita de Santurce

El Cuerpo de Bomberos indicó que los vehículos afectados fueron una pick-up Ford y dos carros, un Mini y un Honda

10 de enero de 2026 - 10:38 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La imagen suministrada muestra humo cubriendo varios pisos de lo que, supuestamente, es un estacionamiento multipisos cerca de La Placita de Santurce. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Unidades del Cuerpo de Bomberos de la división Metropolitana, de Barrio Obrero y de Hato Rey, extinguieron, en la noche de este viernes, un incendio que afectó a tres vehículos ubicados cerca de La Placita de Santurce.

La agencia indicó a El Nuevo Día que las unidades controlaron el incendio que, preliminarmente, afectó una pick-up Ford Atlas, un automóvil Mini Cooper y un carro Honda de modelo no especificado.

Los Bomberos añadieron que nadie resultó herido aunque, de momento, no se reveló en dónde ocurrió el fuego ni qué pudo haberlo provocado.

