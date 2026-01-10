Bomberos controlan incendio que afectó a tres vehículos cerca de La Placita de Santurce
El Cuerpo de Bomberos indicó que los vehículos afectados fueron una pick-up Ford y dos carros, un Mini y un Honda
10 de enero de 2026 - 10:38 PM
Unidades del Cuerpo de Bomberos de la división Metropolitana, de Barrio Obrero y de Hato Rey, extinguieron, en la noche de este viernes, un incendio que afectó a tres vehículos ubicados cerca de La Placita de Santurce.
La agencia indicó a El Nuevo Día que las unidades controlaron el incendio que, preliminarmente, afectó una pick-up Ford Atlas, un automóvil Mini Cooper y un carro Honda de modelo no especificado.
Los Bomberos añadieron que nadie resultó herido aunque, de momento, no se reveló en dónde ocurrió el fuego ni qué pudo haberlo provocado.
