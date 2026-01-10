Bomberos controlan incendio que afectó a tres vehículos cerca de La Placita de Santurce

Unidades del Cuerpo de Bomberos de la división Metropolitana, de Barrio Obrero y de Hato Rey, extinguieron, en la noche de este viernes, un incendio que afectó a tres vehículos ubicados cerca de La Placita de Santurce.

La agencia indicó a El Nuevo Día que las unidades controlaron el incendio que, preliminarmente, afectó una pick-up Ford Atlas, un automóvil Mini Cooper y un carro Honda de modelo no especificado.