Buscan a hombre arrastrado por corrientes tras incidente con embarcación en costa de Fajardo

Las autoridades buscan dar con el paradero de un hombre de 50 años que fue arrastrado por las corrientes cerca del islote Dos Marina en Fajardo.

Según el informe de la Policía, a las 5:37 a.m., se recibió una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertando sobre una embarcación a la deriva.

Agentes de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA) se movilizaron a la isla de Palomino, donde localizaron a una mujer de 46 años, residente de Luquillo.

La mujer relató que se encontraba nadando junto a un hombre de 50 años cuando la embarcación de 26 pies, que estaba anclada en la isla, se soltó. En la embarcación se encontraba otra persona, un hombre de 48 años, quien posteriormente fue asistido tras encallar en el arrecife de Isleta Marina.

Sin embargo, el hombre de 50 años continúa desaparecido, luego de ser arrastrado por las corrientes.