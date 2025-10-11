Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
11 de octubre de 2025
85°lluvia ligera
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Buscan a hombre arrastrado por corrientes tras incidente con embarcación en costa de Fajardo

Una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre el caso

11 de octubre de 2025 - 10:23 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En la foto, una vista de la isla Palomino. (Ramón "Tonito" Zayas)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Las autoridades buscan dar con el paradero de un hombre de 50 años que fue arrastrado por las corrientes cerca del islote Dos Marina en Fajardo.

RELACIONADAS

Según el informe de la Policía, a las 5:37 a.m., se recibió una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertando sobre una embarcación a la deriva.

Agentes de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA) se movilizaron a la isla de Palomino, donde localizaron a una mujer de 46 años, residente de Luquillo.

La mujer relató que se encontraba nadando junto a un hombre de 50 años cuando la embarcación de 26 pies, que estaba anclada en la isla, se soltó. En la embarcación se encontraba otra persona, un hombre de 48 años, quien posteriormente fue asistido tras encallar en el arrecife de Isleta Marina.

Sin embargo, el hombre de 50 años continúa desaparecido, luego de ser arrastrado por las corrientes.

Actualmente, FURA, la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias (OMME) de Fajardo y personal de la Guardia Costera mantienen un operativo de búsqueda en la zona.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoSeguridadCICFajardo
ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 11 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: