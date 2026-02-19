Opinión
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Buscan a hombre arrastrado por fuertes corrientes marinas en Vega Baja

El incidente se reportó pasadas las 10:25 a.m. de este jueves

19 de febrero de 2026 - 12:08 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El balneario Puerto Nuevo, en Vega Baja, es una de las playas más populares de la isla. Su estacionamiento tiene un costo de $3.00 y cuenta con baños, duchas y un área recreativa.
La playa Puerto Nuevo, en Vega Baja.
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Las autoridades buscan a un joven que fue arrastrado por las fuertes corrientes durante la mañana de este jueves en la playa de Puerto Nuevo, en Vega Baja.

RELACIONADAS

Según la información preliminar, el operativo comenzó a eso de las 10:25 a.m., cuando se recibió una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertando la situación.

De momento, personal del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD) y de la Guardia Costera participa del operativo.

Corrientes marinas: ¿por qué son tan traicioneras en Puerto Rico?

Corrientes marinas: ¿por qué son tan traicioneras en Puerto Rico?

Así puedes protegerte en el mar, según el meteorólogo Ernesto Morales del Servicio Nacional de Meteorología.

Más temprano, el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan advirtió que las condiciones marítimas y costeras estarían peligrosas.

“Una marejada del norte llegará hoy, provocando condiciones peligrosas en las aguas locales y en las playas orientadas al norte. Si visita la costa, precaución y siga las banderas de advertencia en la playa”, indicó la dependencia federal en sus redes sociales.

Pendientes a elnuevodia.com para la ampliación de esta noticia en desarrollo.

Vega Baja
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera Clemente
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita.
