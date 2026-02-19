Buscan a hombre arrastrado por fuertes corrientes marinas en Vega Baja

Las autoridades buscan a un joven que fue arrastrado por las fuertes corrientes durante la mañana de este jueves en la playa de Puerto Nuevo, en Vega Baja.

Según la información preliminar, el operativo comenzó a eso de las 10:25 a.m., cuando se recibió una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertando la situación.

Corrientes marinas: ¿por qué son tan traicioneras en Puerto Rico? Así puedes protegerte en el mar, según el meteorólogo Ernesto Morales del Servicio Nacional de Meteorología.

Más temprano, el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan advirtió que las condiciones marítimas y costeras estarían peligrosas.

“Una marejada del norte llegará hoy, provocando condiciones peligrosas en las aguas locales y en las playas orientadas al norte. Si visita la costa, precaución y siga las banderas de advertencia en la playa”, indicó la dependencia federal en sus redes sociales.