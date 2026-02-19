Buscan a hombre arrastrado por fuertes corrientes marinas en Vega Baja
El incidente se reportó pasadas las 10:25 a.m. de este jueves
19 de febrero de 2026 - 12:08 PM
Las autoridades buscan a un joven que fue arrastrado por las fuertes corrientes durante la mañana de este jueves en la playa de Puerto Nuevo, en Vega Baja.
Según la información preliminar, el operativo comenzó a eso de las 10:25 a.m., cuando se recibió una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertando la situación.
De momento, personal del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD) y de la Guardia Costera participa del operativo.
Más temprano, el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan advirtió que las condiciones marítimas y costeras estarían peligrosas.
“Una marejada del norte llegará hoy, provocando condiciones peligrosas en las aguas locales y en las playas orientadas al norte. Si visita la costa, precaución y siga las banderas de advertencia en la playa”, indicó la dependencia federal en sus redes sociales.
Pendientes a elnuevodia.com para la ampliación de esta noticia en desarrollo.
