29 de agosto de 2025
85°aguaceros
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Buscan a hombre de Dorado reportado como desaparecido

Junior Fundador Esteves Matta, de 54 años, fue visto por última vez en el sector Monte Lindo del barrio Higuillar

29 de agosto de 2025 - 4:50 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Junior Fundador Esteves Matta, de 54 años y quien fue visto por última vez en la calle 12 del mencionado sector, fue reportado desaparecido el 24 de agosto por su hermano, Jesús Manuel Esteves Matta. (Suministrada)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking News

Agentes de la Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC) de la Policía buscan dar con el paradero de un hombre reportado como desaparecido desde el 16 de agosto, cuando fue visto por última vez en el sector Monte Lindo del barrio Higuillar, en Dorado.

Junior Fundador Esteves Matta, de 54 años y quien fue visto por última vez en la calle 12 del mencionado sector, fue reportado desaparecido el 24 de agosto por su hermano, Jesús Manuel Esteves Matta.

Fue descrito físicamente como de tez trigueña, de seis pies con dos pulgadas (6’2”) de estatura, unas 200 libras de peso aproximado, ojos color marrón y cabello negro, Posee tatuajes en ambos brazos.

Junior Fundador Esteves Matta, de 54 años y quien fue visto por última vez en la calle 12 del mencionado sector, fue reportado desaparecido el 24 de agosto por su hermano, Jesús Manuel Esteves Matta.
Junior Fundador Esteves Matta, de 54 años y quien fue visto por última vez en la calle 12 del mencionado sector, fue reportado desaparecido el 24 de agosto por su hermano, Jesús Manuel Esteves Matta. (Suministrada)

Se desconoce la vestimenta que llevaba puesta al momento de su desaparición.

Las autoridades solicitan la ayuda ciudadana para dar con el paradero de Esteves Matta. De tener información que ayude a la Policía a encontrar a esta persona, puede comunicarse con la Línea Confidencial de la Policía al 787-343-2020 o al 787-269-2424, extensiones1451 y 1452.

Breaking NewsPersonas desaparecidasPolicía de Puerto RicoCICDorado
Agustín Criollo Oquero
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
