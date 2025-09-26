Buscan a mujer desaparecida de clínica en Humacao

La División de Personas Desaparecidas de la Policía solicita la ayuda ciudadana para dar con el paradero de una mujer reportada como desaparecida, desde el pasado 20 de septiembre, en Humacao.

Según señala la requisitoria especial, Brenda L. Massas Nieves, de 50 años, fue reportada desaparecida por su madre, Rosa Nieves Malavé, de la Clínica San Juan Capestrano, en ese municipio y fue descrita como de tez blanca, 5′1” pulgada de estatura, aproximadamente 173 libras de peso, ojos y cabello color marrón.

Al momento de su desaparición vestía un traje color marrón con puntos color crema y una cartera color vino.

Brenda L. Massas Nieves, de 50 años, fue reportada desaparecida de la Clínica San Juan Capestrano, en Humacao, el pasado 20 de septiembre. (Suministrada)

Massas Nieves es residente en el barrio Ceiba Sur, en la PR-198, en Las Piedras, y se indicó que requiere atención médica inmediata debido a su condición emocional.

