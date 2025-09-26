Opinión
26 de septiembre de 2025
86°nubes rotas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Buscan a mujer desaparecida de clínica en Humacao

Brenda L. Massas Nieves, de 50 años, fue vista por última vez el pasado 20 de septiembre

26 de septiembre de 2025 - 5:44 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Brenda L. Massas Nieves, de 50 años, fue reportada desaparecida de la Clínica San Juan Capestrano, en Humacao, el pasado 20 de septiembre. (Suministrada)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

La División de Personas Desaparecidas de la Policía solicita la ayuda ciudadana para dar con el paradero de una mujer reportada como desaparecida, desde el pasado 20 de septiembre, en Humacao.

Según señala la requisitoria especial, Brenda L. Massas Nieves, de 50 años, fue reportada desaparecida por su madre, Rosa Nieves Malavé, de la Clínica San Juan Capestrano, en ese municipio y fue descrita como de tez blanca, 5′1” pulgada de estatura, aproximadamente 173 libras de peso, ojos y cabello color marrón.

Al momento de su desaparición vestía un traje color marrón con puntos color crema y una cartera color vino.

Brenda L. Massas Nieves, de 50 años, fue reportada desaparecida de la Clínica San Juan Capestrano, en Humacao, el pasado 20 de septiembre.
Brenda L. Massas Nieves, de 50 años, fue reportada desaparecida de la Clínica San Juan Capestrano, en Humacao, el pasado 20 de septiembre. (Suministrada)

Massas Nieves es residente en el barrio Ceiba Sur, en la PR-198, en Las Piedras, y se indicó que requiere atención médica inmediata debido a su condición emocional.

Las autoridades urgen a cualquier persona que tenga información sobre el paradero de esta persona a comunicarse con la Línea Confidencial de la Policía al 787-343-2020 o directamente con la Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC) al 787-793-1234, extensiones 2464 y 2463.

ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
