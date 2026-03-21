Buscan a paciente de Alzheimer desaparecida en Ciales: ¿la has visto?

La Policía de Puerto Rico solicitó este sábado la colaboración de la ciudadanía para dar con el paradero de Nélida Agosto Cintrón, de 84 años, que desapareció del barrio Cordilleras, en el municipio de Ciales.

Agosto Cintrón fue reportada desaparecida ayer, viernes, por su esposo, luego de que saliera de su residencia en horas de la tarde para alimentar unos animales en una finca de su propiedad y no regresara.

En un informe preliminar emitido por la Policía, Agosto Cintrón fue descrita como de tez blanca, 5 pies de estatura y aproximadamente 110 libras de peso. Asimismo, tiene cabello gris canoso y ojos verdes.

Al momento de su desaparición, vestía pantalón largo oscuro, tipo mahón, y camisa de manga larga, color marrón claro, pero se desconoce el calzado. Además, la Policía informó que es paciente de Alzheimer.

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La Uniformada instó a cualquier persona que tenga información sobre su paradero a comunicarse de manera confidencial a los números 787-878-4000, extensión 1550 o 1551, o al 787-343-2020.

Asimismo, los ciudadanos pueden mantenerse informados y ofrecer datos a través de las redes sociales: en X mediante @PRPDNoticias o en Facebook en www.facebook.com/prpdgov.