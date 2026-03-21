Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Buscan a paciente de Alzheimer desaparecida en Ciales: ¿la has visto?

Se trata de Nélida Agisto Cintrón, quien fue vista por última vez ayer, viernes, en el barrio Cordilleras, confirmó la Policía

21 de marzo de 2026 - 9:29 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La Policía busca dar con el paradero de Nélida Agosto Cintrón, de 84 años. (Suministrada)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

La Policía de Puerto Rico solicitó este sábado la colaboración de la ciudadanía para dar con el paradero de Nélida Agosto Cintrón, de 84 años, que desapareció del barrio Cordilleras, en el municipio de Ciales.

RELACIONADAS

Agosto Cintrón fue reportada desaparecida ayer, viernes, por su esposo, luego de que saliera de su residencia en horas de la tarde para alimentar unos animales en una finca de su propiedad y no regresara.

En un informe preliminar emitido por la Policía, Agosto Cintrón fue descrita como de tez blanca, 5 pies de estatura y aproximadamente 110 libras de peso. Asimismo, tiene cabello gris canoso y ojos verdes.

Al momento de su desaparición, vestía pantalón largo oscuro, tipo mahón, y camisa de manga larga, color marrón claro, pero se desconoce el calzado. Además, la Policía informó que es paciente de Alzheimer.

La Uniformada instó a cualquier persona que tenga información sobre su paradero a comunicarse de manera confidencial a los números 787-878-4000, extensión 1550 o 1551, o al 787-343-2020.

Asimismo, los ciudadanos pueden mantenerse informados y ofrecer datos a través de las redes sociales: en X mediante @PRPDNoticias o en Facebook en www.facebook.com/prpdgov.

La colaboración de la comunidad es clave para garantizar la pronta localización de Agosto Cintrón.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoSeguridadCICCialesPersonas desaparecidas
ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 21 de marzo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: