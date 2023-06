Por vía marítima y aire, unidades de la Guardia Costera continúan buscando esta mañana a uno de tres inmigrantes que, presuntamente, se lanzaron al agua en altamar en su ruta para arribar a Puerto Rico; dos fueron rescatados con vida.

Los indocumentados formaban parte de un grupo de inmigrantes, la mayoría de nacionalidad dominicana, que fueron interceptados en la madrugada de ayer, jueves, por unidades de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA) a unas 12 millas náuticas al noroeste de la costa de Punta Borinquen, en Aguadilla. Las 31 personas interceptadas navegaban a bordo de una embarcación criolla (yola), precisó a El Nuevo Día el portavoz de la Guardia Costera en Puerto Rico, Ricardo Castrodad.

Inicialmente, un informe de novedades de la Policía estableció que en la embarcación de 30 pies de eslora navegaban 33 personas: 29 hombres y cuatro mujeres.

“Al hablar con los ocupantes de esa yola, comunicaron que unas tres personas se tiraron al agua. En adición, a la interceptación de la embarcación, se emprendió un esfuerzo de búsqueda y rescate por mar y aire para tratar de encontrar a estas personas. Este caso se interceptó ayer en horas de la mañana, temprano, y esa búsqueda ocurrió durante todo el día de ayer y toda la tarde hasta la noche, cuando se hicieron unos ajustes a los patrones de búsqueda y pudieron encontrar a dos sobrevivientes”, detalló.

Explicó que la primera persona rescatada fue hallada, a unas tres millas náuticas, agarrada de un “candungo (envase) que lo ayudaba con la flotación”, además de que utilizaba un chaleco salvavidas.

Trayecto de un helicóptero de la Guardia Costera que realiza una búsqueda de una persona cerca de la costa noroeste de Aguadilla, el 30 de junio de 2023. (Captura/Flightradar24)

“Ese primer individuo nos comunica que estaba con dos personas más, pero que había perdido contacto con ellas”, contó el funcionario sobre lo que comentó el primer rescatado.

“Siguieron buscando y encontraron una segunda persona que pudieron rescatar. Interesantemente, esta segunda persona, al ver nuestro helicóptero, parece que tenía un teléfono con él, que no sé cómo lo mantuvo seco, pero generó una llamada al 9-1-1 y en esa coordinación entre el 9-1-1 y esa llamada y nuestro personal, nuestro helicóptero pudo llegar y rescatarlo”, resaltó sobre cómo fue la operación de rescate del segundo inmigrante.

La razón por la que estas personas se habrían lanzado al agua no ha sido precisada por las autoridades.

Castrodad indicó que la segunda persona alegó, mediante entrevistas, que perdió contacto con el tercer inmigrante hacía cuatro horas de su rescate, por lo que la misión de búsqueda se mantiene en el área que comprende la misma región en la que se interceptó la embarcación y luego se completaron dos rescates.

“Vamos a seguir nuestros procesos y buscarla en el agua. Hay un sinnúmero de posibilidades que podemos especular, pero hasta que no agotemos todos nuestros recursos y esfuerzos seguiremos haciendo la búsqueda para encontrar una persona en el agua”, afirmó el funcionario.

“Tenemos un sinnúmero de recursos participando de la búsqueda, entre ellos, barcos patrulleros del Coast Guard, helicópteros de la estación aérea de Borinquen y un avión de largo alcance de la HC-130 de la estación Elizabeth City, que participa de la búsqueda”, sostuvo.

De la información preliminar, Castrodad informó que no hay detalles que apunten a que había menores de edad dentro de la embarcación y que la persona que se busca se presume que es un hombre adulto.

“La peligrosidad de todos estos viajes, no importa la epoca del año y cuan tranquilo esté el mar...todos estos viajes de por sí son un caso que tienen el potencial de ser un caso de rescate en masa, porque cada caso representa una serie de peligros. Las yolas son de pobre construcción, no están aptas para navegación, los motores son de poca calidad y van sumamente sobrecargadas sin ningún equipo de seguridad a bordo. Las personas que emprenden en estos viajes están arriesgando sus vidas y nosotros siempre hacemos el llamado de que no salgan al mar y no se tiren en uno de estos viajes, que les puede costar la vida”, puntualizó el portavoz.