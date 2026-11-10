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Capturan en Lajas a fugitivo con fianza de $1 millón

La Policía había solicitado ayuda ciudadana para dar con su paradero

10 de noviembre de 2026 - 11:32 AM

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José Raúl Ramírez Avilés, alias "Mejicano", fue arrestado en Lajas. (Suministrada)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Agentes de la División de Arrestos especiales capturaron ayer, lunes, en Lajas a un prófugo contra quien pesaba una orden de arresto con una fianza de $1 millón.

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La Policía identificó al imputado como José Raúl Ramírez Avilés, alias “Mejicano”, de 25 años de edad.

En un comunicado de prensa, del pasado 6 de noviembre, la Uniformada había divulgado una imagen suya para solicitar ayuda ciudadana para dar con su paradero.

La orden de arresto en su contra fue emitida por el juez Luis Padilla Galiano, del Tribunal de Mayagüez, tras encontrar causa en ausencia por tentativa de asesinato y violaciones a la Ley de Armas en relación a un tiroteo reportado el 3 de noviembre en Lajas.

Según la Policía, una mujer discutió con su padre. Después de la discusión, la mujer llegó en un vehículo rojo a la casa de su padre, junto con Ramírez Avilés y otro hombre.

La Uniformada sostiene que, una vez allí, los tres presuntamente amenazaron de muerte al padre de Acosta Pagán y dispararon varias veces hacia él. El hombre resultó ileso.

De acuerdo con la información preliminar de ayer, lunes, los agentes conocieron que Ramírez Avilés se encontraba en la carretera PR-316. Al investigar, pudieron identificarlo en la residencia de un familiar, donde fue intervenido, ocupándole una bolsa plástica pequeña con marihuana y dos cigarrillos de marihuana.

Además de diligenciar la orden de arresto, los agentes consultarán la posible radicación de nuevos cargos por las sustancias ocupadas.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoPrófugoFugitivos
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