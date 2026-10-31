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Ciclista de 21 años queda en condición de cuidado tras ser impactado en Aguada

El accidente ocurrió durante la madrugada del viernes en la PR-417

31 de octubre de 2026 - 11:08 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Woman bike, biclycle, mujer, biciclesta, ciclista, ciclismo (Shutterstock)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Un ciclista de 21 años se encuentra en condición de cuidado tras ser impactado por un vehículo en la madrugada del viernes en la PR-417, en el barrio Malpaso de Aguada.

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El informe de la Policía sostiene que un conductor de 23 años transitaba en un Hyundai Elantra de 2018 cuando, al llegar al kilómetro 2.0, el ciclista cruzó la carretera.

La Uniformada indicó que el joven presuntamente cruzó sin tomar las debidas precauciones, por lo que la parte frontal del automóvil impactó el lado izquierdo de la bicicleta que conducía.

A causa del impacto, el ciclista cayó al pavimento y sufrió heridas de gravedad.

Al conductor del automóvil se le realizó una prueba de aliento que arrojó 0.000% de alcohol en su organismo.

La División de Patrullas de Carreteras de Aguadilla tiene a su cargo la investigación junto con la Fiscalía.

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