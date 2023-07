La familia de Carlos Aníbal Rosado Martínez, el hombre imputado de asesinar al joven de 17 años Tommy Grays en hechos que ocurrieron el 1 de julio en una playa de Isla Verde, cerró una página creada en el portal GoFundMe.com para costear sus gastos legales.

Grays, natural del estado de Maryland, se encontraba de vacaciones en Puerto Rico junto con otros familiares cuando fue asesinado en un incidente violento en la playa ubicada en la parte posterior de Casa Cuba Beach Club.

Una búsqueda en el portal GoFundMe.com ya no muestra la página en la que se solicitaba la ayuda de la ciudadanía para recaudar $30,000 que serían utilizados para pagar la defensa legal de Rosado Martínez. La página en la que se solicitó la donación de fondos fue creada por una mujer identificada como Shajara Rosado.

Hasta esta mañana, la página indicaba que ya no se podían realizar donativos. No obstante, entrada la noche, intentos de llegar a la página mediante la dirección directa arroja un error de que dicha campaña no puede ser localizada.

PUBLICIDAD

De momento se desconocen las razones por las que la persona que creó la página en GoFundMe.com decidió cerrar la misma, al igual que cuánto dinero fue donado antes de clausurar la misma. Las políticas de uso de GoFundMe.com establecen que el dinero de las personas que realicen donativos será devuelto si no se alcanza la meta de recaudación o si la recolecta es cerrada por petición del creador original.

A 10 horas de la creación de la página el pasado 4 de julio, tres personas habían donado un total de $160.

Rosado Martínez, de 23 años, llegó hoy, miércoles, el Tribunal de San Juan para entregarse a las autoridades tras ser acusado, en ausencia, por cargos de asesinato, tentativa de asesinato y violaciones a la Ley de Armas. El hombre llegó al recinto judicial en compañía del abogado Jorge Gordon Menéndez, quien lo representará en el proceso judicial.

Tras ser arrestado en el Tribunal de San Juan, Rosado Martínez fue llevado al Cuartel General del Negociado de la Policía en Hato Rey.

La pesquisa del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina y de la Fiscalía sostiene que Rosado Martínez, por razones que no han sido reveladas, se vio involucrado en una pelea con Grays, el padrastro de la víctima, Maurice Gaines, y su tío, Aron Amani. El CIC entiende que Rosado Martínez desenfundó un arma de fuego, para la cual no tiene licencia, y abrió fuego, matando a Grays, de 17 años, e hiriendo a Gaines y a Amani.

PUBLICIDAD

La jueza Geisa Marrero Martínez, del Tribunal de San Juan, encontró causa para arresto contra Rosado Martínez en una vista celebrada el pasado lunes y fijó una fianza de $1.4 millones.

Un socio de Casa Cuba Beach Club dijo a El Nuevo Día que Rosado Martínez laboraba en el recinto y que estaba encargado de la instalación y recogido de las sillas y sombrillas en la playa.

Rosado Martínez se mantuvo prófugo de las autoridades desde el día de los hechos hasta hoy, miércoles.