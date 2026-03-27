Cierran en ambas direcciones tramo del expreso PR-30 en Gurabo por instalación de tendido eléctrico

Un tramo del expreso PR-30 permanece cerrado este viernes en ambas direcciones, a la altura del kilómetro 8, en Gurabo, mientras brigadas de LUMA Energy realizan trabajos de instalación de tendido eléctrico en la zona, informó la Policía.

Según informaron agentes adscritos a la Unidad de Motociclistas (KM) del área policiaca de Caguas, el cierre se mantendrá en lo que se completan las labores, sin que se haya precisado una hora estimada para la reapertura de la vía.