Cierran en ambas direcciones tramo del expreso PR-30 en Gurabo por instalación de tendido eléctrico
Las autoridades exhortaron a los conductores a tomar rutas alternas, como la PR-189
27 de marzo de 2026 - 2:40 PM
27 de marzo de 2026 - 2:40 PM
Un tramo del expreso PR-30 permanece cerrado este viernes en ambas direcciones, a la altura del kilómetro 8, en Gurabo, mientras brigadas de LUMA Energy realizan trabajos de instalación de tendido eléctrico en la zona, informó la Policía.
Según informaron agentes adscritos a la Unidad de Motociclistas (KM) del área policiaca de Caguas, el cierre se mantendrá en lo que se completan las labores, sin que se haya precisado una hora estimada para la reapertura de la vía.
Las autoridades exhortaron a los conductores a tomar rutas alternas, como la PR-189, para evitar congestión vehicular en el área.
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