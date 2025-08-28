Cierran tramo de carretera en Quebradillas por caída de cable eléctrico
Esperan por la compañía LUMA Energy para restablecer el flujo vehicular
28 de agosto de 2025 - 6:41 AM
Un tramo de la carretera PR-113 en Quebradillas fue cerrada al tránsito en la mañana de este jueves, informó la Policía.
En un comunicado de prensa, la Uniformada indicó que la medida se debe a un cable del tendido eléctrico que cayó sobre la vía de rodaje, en el barrio Matadero.
“Agentes de la Policía de Puerto Rico, Policía Municipal y personal de Manejo de Emergencia Municipal de Quebradillas, acudieron al lugar para atender la situación y garantizar la seguridad de los conductores”, apuntó el comunicado policiaco.
“Se les recomienda a los ciudadanos utilizar rutas alternas mientras se complete la labor por parte de la compañía LUMA Energy”, agregó.
