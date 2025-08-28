Opinión
prima:Suscriptores
28 de agosto de 2025
77°nubes dispersas
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Cierran tramo de carretera en Quebradillas por caída de cable eléctrico

Esperan por la compañía LUMA Energy para restablecer el flujo vehicular

28 de agosto de 2025 - 6:41 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La carretera afectada es la PR-113, en el barrio Matadero de Quebradillas. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un tramo de la carretera PR-113 en Quebradillas fue cerrada al tránsito en la mañana de este jueves, informó la Policía.

En un comunicado de prensa, la Uniformada indicó que la medida se debe a un cable del tendido eléctrico que cayó sobre la vía de rodaje, en el barrio Matadero.

“Agentes de la Policía de Puerto Rico, Policía Municipal y personal de Manejo de Emergencia Municipal de Quebradillas, acudieron al lugar para atender la situación y garantizar la seguridad de los conductores”, apuntó el comunicado policiaco.

“Se les recomienda a los ciudadanos utilizar rutas alternas mientras se complete la labor por parte de la compañía LUMA Energy”, agregó.

ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
