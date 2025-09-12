Cierran tramo de carretera en Utuado por derrumbe

La Policía en Utuado informó esta tarde sobre un tramo de la carretera PR-111, a la altura del kilómetro 51, que permanece cerrado al tráfico vehicular debido a un deslizamiento de tierra reportado en la tarde del viernes, debido a las fuertes lluvias en la zona.

Las autoridades indicaron que fue un conductor que transitaba por el lugar quien alertó a la Policía sobre el derrumbe en el tramo de carretera, que discurre por el barrio Caguana de ese municipio.

Personal de la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias (OMME) de Utuado, se encuentra en el lugar trabajando con la situación. No se indicó cuánto tiempo se estima que tardará la remoción de escombros de la vía.

Aunque no se reportaron heridos pero el evento provocó el cierre temporero de la vía. Se aconseja a los conductores que utilicen rutas alternas. También, las autoridades sugieren precaución a los conductores en esa zona debido a la fuerte lluvia que se ha registrado en las últimas horas.