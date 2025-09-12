Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
13 de septiembre de 2025
80°nubes rotas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Cierran tramo de carretera en Utuado por derrumbe

Las fuertes lluvias que se han registrado en la zona en las últimas horas provocaron el deslizamiento

12 de septiembre de 2025 - 7:59 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Un deslizamiento de tierra fue reportado esta tarde en la carretera PR-111 en el barrio Caguana de Utuado. (Suministrada)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

La Policía en Utuado informó esta tarde sobre un tramo de la carretera PR-111, a la altura del kilómetro 51, que permanece cerrado al tráfico vehicular debido a un deslizamiento de tierra reportado en la tarde del viernes, debido a las fuertes lluvias en la zona.

RELACIONADAS

Las autoridades indicaron que fue un conductor que transitaba por el lugar quien alertó a la Policía sobre el derrumbe en el tramo de carretera, que discurre por el barrio Caguana de ese municipio.

Personal de la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias (OMME) de Utuado, se encuentra en el lugar trabajando con la situación. No se indicó cuánto tiempo se estima que tardará la remoción de escombros de la vía.

Aunque no se reportaron heridos pero el evento provocó el cierre temporero de la vía. Se aconseja a los conductores que utilicen rutas alternas. También, las autoridades sugieren precaución a los conductores en esa zona debido a la fuerte lluvia que se ha registrado en las últimas horas.

Esta tarde, el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) emitió una advertencia de inundaciones urbanas para varios municipios del centro-oeste de la isla debido a la fuerte precipitación asociada al desarrollo de tronadas en el área.

Tags
Breaking NewsDeslizamientos de terrenoUtuadoPolicía de Puerto RicoServicio Nacional de Meteorología
ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 12 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: