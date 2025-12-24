Conductor de camión muere tras caer por un barranco en Cayey

Un accidente de carácter fatal fue reportado en la mañana de este miércoles en el municipio de Cayey.

El informe indica que un conductor, que hasta el momento no ha sido identificado, transitaba por la carretera 715, en el barrio Cercadillo, cuando, al llegar al kilómetro 4.6, por causas que aún se desconocen, perdió el control de su camión y cayó por un barranco, falleciendo en el lugar.