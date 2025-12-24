Conductor de camión muere tras caer por un barranco en Cayey
Una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a la Policía del accidente
24 de diciembre de 2025 - 10:44 AM
Un accidente de carácter fatal fue reportado en la mañana de este miércoles en el municipio de Cayey.
Según el informe preliminar, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a la Policía.
El informe indica que un conductor, que hasta el momento no ha sido identificado, transitaba por la carretera 715, en el barrio Cercadillo, cuando, al llegar al kilómetro 4.6, por causas que aún se desconocen, perdió el control de su camión y cayó por un barranco, falleciendo en el lugar.
La División de Patrullas de Carreteras se dirige al lugar.
